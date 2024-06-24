В Госдуме призвали приравнять несоблюдение личной гигиены к хулиганству

Несоблюдение личной гигиены в России следует приравнять к хулиганству, так как это доставляет дискомфорт и иногда даже представляет опасность для других людей, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. Соответствующее предложение он направил министру внутренних дел России, передает RT со ссылкой на копию документа.

Свое предложение Милонов объяснил тем, что соседство с несоблюдающим гигиену пассажиром в поезде или на самолете превращается в пытку, особенно летом. Для детей и их родителей это становится причиной стресса и опасностью, подчеркнул он.

На сегодняшний день нет никаких инструментов против таких людей, добавил депутат. Он предложил внести изменения в КоАП, приравняв несоблюдение гигиены к мелкому хулиганству с соответствующим наказанием.

До этого Милонов призвал ввести запрет на усыновление российских детей россиянам, постоянно проживающим за границей. Речь идет о странах, в которых разрешена смена пола. По мнению парламентария, в таком случае россияне, желающие усыновить ребенка из России, должны вернуться в страну.

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