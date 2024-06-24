Прокуратура обжаловала освобождение экс-офицера ФСБ Фролова по делу о взятках

Прокуратура подала апелляцию на решение освободить от наказания бывшего заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ Дмитрия Фролова, признанного виновным по делу о получении крупной взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Московский гарнизонный военный суд.

В начале июня Фролова освободили от наказания за получение взятки.

Как сообщили в суде, представители прокуратуры добиваются более жесткого наказания для осужденного. Там же добавили, что жалобу на приговор подала и защита Фролова, которая хочет добиться его полного оправдания.

В мае 2019 года бывшие главы банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ полковники Кирилл Черкалин и Дмитрий Фролов, а также их подчиненный Андрей Васильев, у которых изъяли наличные и драгоценности на 12 млрд рублей, были обвинены во взяточничестве и мошенничестве в особо крупном размере.

По данным СМИ, они могли стать миллиардерами благодаря продаже служебной информации, получаемой из поднадзорных ЦБ и Минфина, а также с помощью обнальных операций и взяток. Силовиков обвинили в хищении порядка 490 млн рублей.

Сумма взяток, которую вменяли конкретно Фролову, превышала 87 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области чиновников будут проверять на коррупцию с помощью ИИ.