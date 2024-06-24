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На Украине заявили о «масштабном пожаре» в Одессе

«Страна»: масштабный пожар произошел в Одессе после прилета

В Одессе начался масштабный пожар, виден огромный столб дыма. Об этом сообщает украинское интернет-издание «Страна» в Telegram-канале.

При этом каких-либо подробностей о месте и конкретных последствиях не сообщается.

В ночь на 24 июня серия взрывов произошла в городе Харькове. До этого украинские СМИ сообщали о взрывах в Херсоне.

23 июня в харьковском метрополитене приостановили движение поездов. В этот же день мэр города Игорь Терехов заявлял, что в городе произошли взрывы. По данным издания «Общественное. Новости», в ряде районов Харькова фиксировались отключения электроэнергии. В регионе звучал сигнал воздушной тревоги.

22 июня российские войска провели мощную атаку по энергетическим объектам Украины и военным складам. Из-за последствий атаки по всей стране раньше начались почасовые графики отключения света. Минэнерго Украины сообщило, что импортирует 33 559 МВт/ч из европейских стран — это рекорд за последнее время. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Киеве произошли взрывы.

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