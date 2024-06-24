Власти Дагестана объявили траур в республике

24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура. Указ об этом подписал глава республики Сергей Меликов, сообщает Telegram-канал администрации Дагестана.

Во время траура на всей территории республики будут приспущены государственные флаги. Расположенные в Дагестане учреждения культуры и телерадиокомпании отменят все развлекательные, увеселительные мероприятия и передачи.

Меликов поручил правительству республики принять необходимые меры по оказанию помощи пострадавшим во время нападений боевиков.

23 июня вечером в двух городах Дагестана произошла серия терактов. В Дербенте и Махачкале обстреляли два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

По данным Национального антитеррористического комитета, в ходе контртеррористической операции в Дагестане были нейтрализованы пять боевиков.

Ранее очевидцы сняли на видео момент нападения на сотрудников полиции в Дербенте.