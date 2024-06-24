На месте ЧП в Дагестане работают взрывотехники, идет поиск боевиков

На месте столкновений в Дагестане проводят работу специалисты по обезвреживанию взрывчатых веществ из органов безопасности, изъято огнестрельное оружие и боеприпасы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

«Специалисты по обезвреживанию взрывчатых веществ из органов безопасности работают на месте столкновений, изъято огнестрельное оружие и боеприпасы», — говорится в официальном сообщении.

В регионе продолжаются оперативные и разыскные мероприятия, направленные на поиск сообщников боевиков, информирует Национальный антитеррористический комитет.

«Продолжаются оперативные и розыскные мероприятия, направленные на поиск сообщников боевиков», — отмечается в официальном сообщении.

Теракты в Дагестане, которые произошли 23 июня, унесли жизни более 15 сотрудников полиции. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов.

23 июня вечером в двух городах Дагестана произошла серия терактов. В Дербенте и Махачкале обстреляли два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.