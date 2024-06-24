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НАК назвал число ликвидированных в Дагестане боевиков

НАК: пять боевиков нейтрализованы в Дагестане в ходе КТО

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Пять боевиков нейтрализовали в Дагестане в ходе контртеррористической операции, сообщает ТАСС со ссылкой на информцентр Национального антитеррористического комитета (НАК).

«В Республике Дагестан в ходе контртеррористической операции нейтрализовано пять боевиков», — говорится в сообщении.

До этого НАК заявлял, что в Дербенте ликвидировали двух террористов. Там завершилась активная фаза контртеррористической операции.

23 июня вечером в двух городах Дагестана произошла серия терактов. В Дербенте и Махачкале обстреляли два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, количество погибших в республике увеличилось до 10 человек.

Прокуратура Дагестана поставила на контроль расследование дел о терактах.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что нападения террористов на Дагестан могут быть попыткой внести разлад между конфессиями.

Ранее очевидцы сняли на видео момент нападения на сотрудников полиции в Дербенте.

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