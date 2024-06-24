Меликов проводит заседание оперштаба в связи с событиями в Дагестане

Глава Дагестана Сергей Меликов созывает оперативный штаб после терактов в Дербенте и Махачкале. По информации, опубликованной в Telegram-канале пресс-службы главы региона, он посетил места происшествий перед проведением заседания.

«Сергей Меликов проводит заседание оперативного штаба, сформированного в связи с событиями минувшего дня. До этого глава региона лично побывал на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Участники заседания включают в себя руководителей органов власти, представителей правоохранительных органов и муниципалитетов.

По завершении совещания глава Дагестана предоставит комментарий о текущей ситуации и принятых мерах.

23 июня вечером неизвестные обстреляли синагогу и церковь в Дербенте. Также было совершено вооруженное нападение на сотрудников полиции в Махачкале. По данным МВД Дагестана, в результате нападения погибли десять человек, ранены 12 сотрудников полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт».

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что создан оперштаб после ЧП в Дербенте и Махачкале.

Ранее в Германии заявили о троекратном росте числа правых экстремистов.