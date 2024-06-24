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Очередь к Крымскому мосту из сотен автомобилей сократилась

Автомобильная пробка у Крымского моста из более чем 300 машин сократилась

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Очередь к Крымскому мосту, состоящая из более чем 300 автомобилей, сократилась. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

По данным на 14:00 мск 23 июня 592 автомобиля скопились в очереди на подъездах к Крымскому мосту со стороны Тамани и Керчи.

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрывали в 12:14 и 13:18.

23 июня Севастополь подвергся обстрелу со стороны ВСУ американскими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В Минобороны РФ сообщили, системы ПВО сбили четыре снаряда, однако один взорвался в воздухе над территорией города. По данным губернатора города Михаила Развожаева, общее число пострадавших после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю возросло до 151.

Ранее американский журналист назвал актом войны наведение США ракет для удара по Севастополю.

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