На Южном берегу Крыма временно закрыли некоторые пляжи

В связи с аварией коллектора власти закрыли ряд пляжей на Южном берегу Крыма. Об этом в своем Telegram-канале заявила мэр Ялты Янина Павленко.

По информации, предоставленной Павленко, 23 июня произошла авария на коллекторе, снабжающим водой поселки городского типа Ореанда, Курпаты, Гаспра, Стройгородок, Мисхор, Кореиз и частично город Алупка. В связи с этим к данным населенным пунктам организовали подвоз воды.

Кроме того, из-за аварии временно введен запрет на купание на пляжах от Ореанды до Фороса. После завершения аварийно-восстановительных работ и анализа проб воды, пляжи будут вновь открыты.

До этого сообщалось, что туроператоры не получали просьб преждевременно прекратить отдых в Крыму от туристов в связи с обстрелами Севастополя со стороны украинской армии, отмены путевок на полуостров носят единичный характер.

Ранее в РАН оценили вероятность попадания холеры в Крым с водой из Днепра.