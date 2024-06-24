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На Южном берегу Крыма временно закрыли некоторые пляжи

Из-за аварии в Крыму ввели запрет на купание на пляжах от Ореанды до Фороса

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В связи с аварией коллектора власти закрыли ряд пляжей на Южном берегу Крыма. Об этом в своем Telegram-канале заявила мэр Ялты Янина Павленко.

По информации, предоставленной Павленко, 23 июня произошла авария на коллекторе, снабжающим водой поселки городского типа Ореанда, Курпаты, Гаспра, Стройгородок, Мисхор, Кореиз и частично город Алупка. В связи с этим к данным населенным пунктам организовали подвоз воды.

Кроме того, из-за аварии временно введен запрет на купание на пляжах от Ореанды до Фороса. После завершения аварийно-восстановительных работ и анализа проб воды, пляжи будут вновь открыты.

До этого сообщалось, что туроператоры не получали просьб преждевременно прекратить отдых в Крыму от туристов в связи с обстрелами Севастополя со стороны украинской армии, отмены путевок на полуостров носят единичный характер.

Ранее в РАН оценили вероятность попадания холеры в Крым с водой из Днепра.

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