Более чем половине геймеров игры помогают справиться со стрессом

Треть опрошенных российских геймеров предпочитают играть с друзьями, при этом 6 из 10 геймеров завели дружеские отношения с людьми, с которыми познакомились в онлайн-играх. Это показало исследование Astrum Entertainment, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Кроме этого, треть респондентов перевели дружбу в оффлайн. Еще 16% опрошенных скорее склонны определять партнеров по игре как знакомых.

Увлечение играми очень редко становится поводом для разрыва дружеских или романтических отношений: 9 из 10 игроков никогда не сталкивались с такой проблемой. Более половины респондентов рассказали, что близкие люди нейтрально относятся к тому, что они любят видеоигры, а 14% воспринимают это увлечение положительно. Только 3% геймеров сталкиваются с негативной реакцией близких.

Пользователи отмечают, что видят в игровом процессе больше, чем просто развлечение. Больше половины игроков признались, что игры помогают им отвлечься и справиться со стрессом, около 15% геймеров отметили, что игры делают жизнь разнообразнее и эмоциональнее, еще 9% считают их поводом для общения с друзьями.

Более 50% геймеров имеют постоянного романтического партнера, 37% из них состоят в браке. При этом 2 из 3 мужчин-игроков находятся в отношениях или браке с женщинами, которые не интересуются играми. В том, что у них иногда возникают конфликты с партнером из-за видеоигр, признались 18% геймеров мужского пола. Однако у большинства (78%) этой проблемы не возникало.

Примерно трети мужчин-геймеров приходилось выбирать, как потратить свободное время: на игру или на общение с партнером. Однако более 60% находят здоровый баланс между хобби и отношениями, а 27% уделяют партнеру значительно больше времени, чем играм. Около 70% опрошенных женщин считают увлечение мужчин видеоиграми нормальным явлением, а 8 из 10 опрошенных женщин даже любят играть вместе со своими романтическими партнерами.

Женщины-геймеры чаще считают, что увлечение видеоиграми укрепляет романтический союз: 81% против 47% у мужчин. При этом более половины опрошенных обоих полов считают, что игровое хобби одного из партнеров вообще не оказывает влияния на отношения.

Исследование доказывает, что увлечение компьютерными играми не мешает построению отношений, дружеских или романтических. Более того, игровой процесс позволяет геймерам становиться ближе со своими вторыми половинками и расширять круг знакомств, отмечают аналитики.

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