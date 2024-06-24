Уролог предупредил о мужских заболеваниях, требующих экстренной операции

Существует ряд мужских заболеваний, которые требуют экстренного хирургического лечения, а без него могут привести к развитию серьезных патологий, в том числе бесплодию. О том, что это за заболевания, чем они опасны и какими симптомами проявляются, «Газете.Ru» рассказал врач-уролог «СМ-Клиника» Владимир Степанов.

Перекрут яичка — патология, часто встречающаяся как у подростков, так и взрослых мужчин. Связана она с аномальным скручиванием семенного канатика и нарушением кровообращения в яичке. У нее много предпосылок, например, различные травмы мошонки, резкие движения, врожденные аномалии половых органов и т.д.

«Заболевание невозможно проигнорировать, поскольку оно почти сразу проявляет себя острой болью в яичке, которая может отдавать в паховую зону и низ живота. Кроме того, визуально можно заметить сильный отек и покраснение уплотненного яичка, которое крайне трудно прощупать. Через некоторое время резкая боль проходит, но это обманчивое состояние. Нарушенный кровоток в яичке может привести к некрозу тканей в органе, что впоследствии потребует его полного удаления», — рассказал Степанов.

По словам уролога, в такой ситуации очень важно вовремя обратиться в клинику к специалисту после появления первых симптомов. Только при своевременной операции можно сохранить орган и его репродуктивную функцию.

Парафимоз — эта патология возникает в случае, когда крайняя плоть сдвигается за головку члена, и вернуть ее в анатомически правильное положение без операции невозможно.

«Парафимоз — крайне опасное состояние. При длительном сдавливании нарушается кровоснабжение в головке члена, она сильно опухает и отекает, более того, больной постоянно испытывает сильную боль при мочеиспускании. Кроме того, меняется ее цвет — от синеватого до черного, что свидетельствует об остром воспалительном процессе и начинающемся некрозе тканей», — предупредил врач.

Нефроптоз — так называется патологическое опущение почки, обычно с правой стороны. При нефроптозе «непоседливая» почка значительно смещается со своего привычного места вниз, а иногда даже в область малого таза.

Причины болезни, по словам врача, могут быть самыми разными — травмы (падение с высоты, разрыв связок, соединяющих почки с соседними органами), инфекции, влияющие на ткани, «поддерживающие» почку, резкое снижение веса, большие физнагрузки на организм и т.д.

«Среди наиболее частых симптомов выделяют тянущие боли в пояснице, которые появляются при активной ходьбе, а также сильную слабость и резкое понижение давления. Нарушения кровотока и мочевыделительной функции почек, развитие сопутствующих заболеваний, например, хронической почечной недостаточности — это далеко не полный список осложнений, вызванных нефроптозом. На сегодняшний день с болезнью лучше всего справляются современные лапароскопические методики, которые помогают предотвратить тяжелое течение болезни и улучшить состояние пациента», — рассказал Степанов.

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