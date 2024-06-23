Силовики перекрыли выезды из столицы Дагестана

Полиция перекрыла выезды из столицы Дагестана Махачкалы. Об этом со ссылкой на министерство внутренних дел республики сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти.»

На имеющихся видеокадрах, снятых из проезжающего автомобиля, видны десятки стоящих в пробке на одной из городских магистралей машин.

23 июня вечером боевики из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь в Дербенте. Возбуждено уголовное дело по статье «теракт». В республике ввели режим контртеррористической операции.

Муфтий Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев осудил теракты в республике, назвав их кровавым безумием. Кроме того, он заявил, что с помощью насилия радикалы хотят разжечь межконфессиональную вражду в России.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что нападения террористов на православный храм и синагогу в Дагестане могут представлять собой попытку внести разлад между представителями разных конфессий.

Ранее сообщалось, что синагога и церковь в Дербенте сгорели.