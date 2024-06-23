Задержан глава одного из районов Дагестана

Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, чьи сыновья могли быть причастны к терактам, находится на допросе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

По его словам, Омаров задержан. По предварительной информации, в перестрелках участвовали его сыновья.

По словам источника в руководстве республики, Омарова отправят в отставку.

До этого стало известно, что в нападении на Махачкалу якобы участвовали двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.

Также стало известно, что двоих террористов, совершивших нападение на сотрудников полиции в Дагестане, удалось ликвидировать.

23 июня вечером неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь в Дербенте. По данным МВД Дагестана, в результате нападения погибли шестеро, ранены 12 сотрудников полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «теракт».

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что создан оперштаб после ЧП в Дербенте и Махачкале.

Ранее глава Дербента прокомментировал ситуацию в городе.