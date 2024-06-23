В Дагестане опознаны трое ликвидированных боевиков

Трое ликвидированных в Дагестане боевиков опознаны как сыновья и племянник главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. Об этом сообщает «Интерфакс».

По информации источника агентства в правоохранительных органах, в доме Омарова проходит обыск.

До этого «Ридовка» сообщала, что полиция задержала Омарова в его доме в Сергокале.

23 июня вечером боевики из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь в Дербенте. По данным МВД Дагестана, в результате нападения погибли шестеро, ранены 12 сотрудников полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «теракт». В республике ввели режим контртеррористической операции.

Ранее очевидцы показали момент нападения на полицейских в Дербенте.