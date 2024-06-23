В МВД заявили о ликвидации нескольких боевиков в Махачкале

В пресс-службе министерства внутренних дел по Республике Дагестан заявили о ликвидации нескольких боевиков в Махачкале в рамках режима контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что представители правоохранительных органов ликвидировали четырех боевиков.

До этого председатель правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов прокомментировал случаи стрельбы в регионе.

Также режим контртеррористической операции (КТО) был введен в Дагестане, идут мероприятия по поиску и нейтрализации стрелявших в Махачкале и Дербенте.

23 июня вечером неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь в Дербенте. По данным МВД Дагестана, в результате нападения погибли шестеро, ранены 12 сотрудников полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «теракт».

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что создан оперштаб после ЧП в Дербенте и Махачкале.

Ранее появились кадры горящей синагоги в Дагестане.