Число погибших в результате терактов в Дагестане достигло девяти

Количество жертв терактов в Дербенте и Махачкале достигло девяти человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Муфтият Дагестана.

«Число погибших достигло девяти человек, из них семь правоохранители. Пострадали 25 человек», — говорится в сообщении.

Представители Муфтията выразили соболезнования родственникам и близким погибших.

До этого в МВД сообщали, что террористы убили в перестрелке шестерых полицейских и ранили 12. Кроме того, глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев заявлял, что боевики зарезали священника в церкви в Дербенте и застрелили охранника.

23 июня неизвестные обстреляли синагогу и церковь в Дербенте. Также было совершено вооруженное нападение на сотрудников полиции в Махачкале. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». В республике ввели режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее Кадыров прокомментировал нападения в Дагестане.