МВД опровергло информацию о заложниках в церкви в Махачкале

МВД Дагестана опровергло информацию о том, что в церкви в Махачкале якобы находятся заложники. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ни о каких заложниках речи нет. 19 человек закрылись внутри помещения <...> Они уже вне опасности, данная территория защищена», — заявили в ведомстве.

Ранее ряд СМИ сообщали, что до 40 заложников находится в православном храме Махачкалы.

Как подтвердили «Ленте.ру» в региональном ГУ МВД, 19 человек закрылись в церкви ради собственной безопасности.

Вечером 23 июля в Дагестане произошла серия нападений террористов, в республике введен режим КТО. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее очевидцы показали момент нападения на полицейских в Дербенте.