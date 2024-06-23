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Центр Дербента обесточен, слышны выстрелы

ТАСС: центральная часть Дербента обесточена, в городе идут боестолкновения

Центральная часть дагестанского Дербента осталась без света, в городе не прекращаются звуки стрельбы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

«Центральная часть дагестанского Дербента обесточена», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе идет активная фаза боестолкновения. Стрельба также возобновилась и в Махачкале: звуки стрельбы слышны по улице Мирзабекова в районе церкви, сообщает агентство.

23 июня вечером неизвестные из автоматов обстреляли синагогу и церковь в Дербенте. По данным МВД Дагестана, в результате нападения погибли шестеро, ранены 12 сотрудников полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «теракт». В республике ввели режим контртеррористической операции.

Муфтий Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев осудил теракты в республике, назвав их кровавым безумием. Кроме того, он заявил, что с помощью насилия радикалы хотят разжечь межконфессиональную вражду в стране.

Ранее Рамзан Кадыров прокомментировал нападения в Дагестане.

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Стрельба в Дагестане
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