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Глава Северной Осетии назвал теракты в Дагестане срежиссированными извне

Меняйло: силовики Северной Осетии усилили работу после терактов в Дагестане

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Теракты в Дагестане носят срежиссированный характер и призваны «раскачать» обстановку на Северном Кавказе, уверен глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Террористическая атака на Дагестан явно срежиссирована извне и имеет целью раскачать Северный Кавказ изнутри. Преступники полагают, что смогут разжечь межрелигиозное противостояние. Ошибаются», — заявил Меняйло.

Он добавил, что силовые органы Северной Осетии после случившегося в Дагестане перешли на режим усиленной работы, особенно в общественных местах. Глава республики попросил местных жителей сохранять спокойствие, напомнив, что распространение паники — главная цель террористов.

Меняйло также рассказал, что позвонил главе Дагестана и предложил посильную помощь.

23 июня неизвестные обстреляли синагогу и церковь в Дербенте. Также было совершено вооруженное нападение на сотрудников полиции в Махачкале.

По данным МВД Дагестана, в результате нападения пострадало более 10 сотрудников полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». В республике ввели режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее появились кадры с места, где ликвидировали террористов в Махачкале.

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