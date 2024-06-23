В МВД прокомментировали информацию о перестрелке в Избербаше

В министерстве внутренних дел Республики Дагестан прокомментировали информацию о перестрелке в городе Избербаше. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве заявили, что информация о перестрелке в городе Избербаше, распространенная рядом СМИ, не подтверждается на данный момент.

До этого режим контртеррористической операции (КТО) был введен в Дагестане, идут мероприятия по поиску и нейтрализации стрелявших в Махачкале и Дербенте.

Также проводятся мероприятия по поиску и нейтрализации вооруженных лиц, обстрелявших здания церкви и синагоги в Махачкале и Дербенте 23 июня.

23 июня вечером неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь в Дербенте. По данным МВД Дагестана, в результате нападения погибли шестеро, ранены 12 сотрудников полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «теракт».

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что создан оперштаб после ЧП в Дербенте и Махачкале.

Ранее очевидцы показали момент нападения на полицейских в Дербенте.