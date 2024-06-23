Силовики рассказали об оружии, которым пользовались участники нападений в Дагестане

Участники сегодняшних нападений на сотрудников полиции и гражданских лиц в Махачкале и Дербенте использовали в том числе оружие зарубежного производства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Боевики в Дербенте и Махачкале использовали в том числе иностранное оружие», – говорится в сообщении.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что в нападении на Махачкалу якобы участвовали двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. По информации издания, Османа и Адиля Омаровых ликвидировали в городе.

23 июня вечером неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь в Дербенте. По данным МВД Дагестана, в результате нападения погибли шестеро, ранены 12 сотрудников полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «теракт».

Ранее Рамзан Кадыров прокомментировал нападения в Дагестане.