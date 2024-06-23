Муфтий Дагестана назвал «кровавым актом безумия» нападения в республике

Муфтий Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев назвал безумием сегодняшние теракты в республике и заявил, что с их помощью радикалы хотят разжечь межконфессиональную вражду в стране. Текст его обращения опубликовал Telegram-канал Муфтията Дагестана.

«Пролитие крови тех, кто молится в своих храмах, — это абсолютно чуждый исламу кровавый акт безумия! <...> Радикалы хотят всеми силами столкнуть нас лбами и сжечь межконфессиональные мосты. Но им этого не удастся», — заявил Абдулаев.

По его словам, Муфтият разделяет скорбь со всем, кто потерял близких в результате терактов. Абдулаев также попросил дагестанцев сохранять спокойствие.

23 июня неизвестные обстреляли синагогу и церковь в Дербенте. Также было совершено вооруженное нападение на сотрудников полиции в Махачкале.

По данным МВД Дагестана, в результате нападения пострадало более 10 сотрудников полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». В республике ввели режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее нападения в Дагестане прокомментировал Рамзан Кадыров.