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Кадыров прокомментировал нападения в Дагестане

Кадыров назвал нападения в Дагестане попыткой внести разлад между конфессиями

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Татьяна Барыбина/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что нападения террористов на православный храм и синагогу в Дагестане могут представлять собой попытку внести разлад между представителями разных конфессий. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Террористы в очередной раз показали свою истинную подлую и трусливую сущность. При этом, как всегда, в качестве жертв они выбрали безоружных и беззащитных людей. Убили больного старого священника, как последние трусы. Случившееся выглядит подлой провокацией и попыткой внести разлад между конфессиями», – говорится в посте.

Глава республики выразил надежду, что сотрудники полиции найдут всех причастных к случившемуся и заставят их понести заслуженное наказание.

Также Кадыров принес от лица всего чеченского народа и от себя лично соболезнования родным и близким погибших в ходе терактов.

23 июня вечером неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь в Дербенте. По данным МВД Дагестана, в результате нападения погибли шестеро, ранены 12 сотрудников полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «теракт».

Ранее в НАК прокомментировали нападения на полицию и храмы в Дагестане.

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