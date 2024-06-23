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Названы возможные участники нападения в Махачкале

Baza: в нападении на Махачкалу участвовали сыновья главы одного из районов Дагестана

В нападении на Махачкалу якобы участвовали двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. Об этом сообщает Telegram-канала Baza.

В публикации утверждается, что якобы сыновей главы района Османа и Адиля ликвидировали в городе.

До этого стало известно, что двоих террористов, совершивших нападение на сотрудников полиции в Дагестане, удалось ликвидировать.

На кадрах видно, как два человека в черной одежде лежат на земле.

Также режим контртеррористической операции (КТО) введен в Дагестане, идут мероприятия по поиску и нейтрализации стрелявших в Махачкале и Дербенте.

23 июня вечером неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь в Дербенте. По данным МВД Дагестана, в результате нападения погибли шестеро, ранены 12 сотрудников полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «теракт».

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что создан оперштаб после ЧП в Дербенте и Махачкале.

Ранее появились кадры горящей синагоги в Дагестане.

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