Названо число туристов, оказавшихся в Дагестане во время терактов

В настоящее время в Дагестане могут находиться порядка 15-20 тыс. туристов, приехавших в республику не по программам туроператоров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«В Дагестане сейчас может находиться порядка 5 тыс. организованных туристов. Но самостоятельно приехавших может быть в разы больше. Вместе с теми, кто заказал поездку через агрегаторы, 15-20 тыс. человек», — заявили в организации.

23 июня вечером неизвестные обстреляли синагогу и церковь в Дербенте. Также было совершено вооруженное нападение на сотрудников полиции в Махачкале.

По данным МВД Дагестана, в результате нападения пострадало более 10 сотрудников полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «теракт». В республике ввели режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее очевидцы показали момент нападения на полицейских в Дербенте.