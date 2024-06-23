Медведев принес соболезнования семьям погибших в Севастополе и Дагестане

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования семьям погибших в Севастополе, Махачкале и Дербенте. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что сегодняшняя атака ВСУ по Севастополю выходит за рамки военного конфликта.

«Все случившееся не военные действия, а подлый и гнусный теракт против нашего народа, совершенный в православный праздник. Как и резня в Дагестане, которую устроили экстремисты. Мои глубокие соболезнования семьям погибших. Скорейшего выздоровления раненым», – говорится в посте.

23 июня Севастополь подвергся обстрелу со стороны ВСУ ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В Минздраве сообщили, что 124 человека получили ранения. В этот же день неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь в Дербенте. Также есть данные о нападении на сотрудников полиции в Махачкале.

Ранее Путин выразил соболезнования семьям погибших при атаке ВСУ на Севастополь.