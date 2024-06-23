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Глава Севастополя уточнил число погибших при атаке на город

Губернатор Развожаев: при атаке ВСУ на Севастополь погибли 4 человека

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Алексей Дружинин/РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что четыре человека, по уточненной информации, погибли при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

По словам Развожаева, двое из них — дети. За медицинской помощью обратились 144 человека, из них госпитализированы 82 (55 взрослых и 27 детей), подчеркнул Развожаев. До этого он сообщал о пяти жертвах обстрела.

До этого стало известно, что глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова направила в Севастополь специалистов Ялтинского многопрофильного высокотехнологичного медицинского центра ФМБА для помощи пострадавшим от обстрела со стороны украинской армии.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

Как рассказал военкор Алексей Живов, ракеты на Севастополь якобы наводил американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. Официально эти данные не подтверждены. Впоследствии в Минобороны заявили, что за ракетный удар по городу несут ответственность США.

Согласно информации Минздрава, в результате атаки травмы и ранения получили более 120 человек. Следственный комитет завел дело о теракте.

Ранее Песков сообщил, что Путин поддерживает постоянный контакт с военными после атаки на Севастополь.

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Удар ATACMS по Севастополю
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