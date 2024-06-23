Появились кадры с места, где ликвидировали террористов в Махачкале

В Махачкале ликвидировали террористов, устроивших стрельбу в городе. Об этом очевидцы сообщили корреспонденту «Газеты.Ru», которая находится на месте событий. До этого вооруженные люди напали на синагогу на улице Ермошкина, а также обстреляли пост ДПС. Один сотрудник правоохранительных органов погиб.

«За ними гонялись, как мух их убили», — сказала местная жительница.

Корреспондент «Газеты.Ru» также предоставила редакции фото с места убийства террористов. Вокруг собралась толпа местных жителей, а также много сотрудников полиции.

Ликвидацию злоумышленников подтвердили в министерстве внутренних дел Дагестана.

«Двое боевиков ликвидированы. Работа силовиков продолжается», — сообщается в Telegram-канале МВД.

До этого в дагестанском Дербенте также было совершено вооруженное нападение на православную церковь и синагогу. Погиб один сотрудник полиции и настоятель храма протоиерей Николай Котельников.

Ранее неизвестные открыли стрельбу на границе России и Абхазии.