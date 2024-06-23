Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минздраве оценили состояние пострадавших после обстрелов в Севастополе

Минздрав: состояние 13 пострадавших в Севастополе оценивается как тяжелое

close
100%
БУ ХМАО-Югры «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства»

Состояние 13 пострадавших от обстрелов Севастополя Вооруженными силами Украины оценивается как тяжелое. Об этом заявили в министерстве здравоохранения, сообщает ТАСС.

«Состояние 13 пострадавших в Севастополе врачи оценивают как тяжелое. 62 пациента получили помощь амбулаторно», – говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в Севастополь для оказания помощи пострадавшим от обстрела со стороны ВСУ направлены специалисты Федерального центра медицины катастроф, федеральных медицинских центров и столичных медучреждений. Кроме того, глава ФМБА Вероника Скворцова направила в Севастополь специалистов Ялтинского многопрофильного высокотехнологичного медицинского центра ФМБА для помощи раненым.

23 июня Севастополь подвергся обстрелу со стороны ВСУ ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В Минздраве сообщили, что 124 человека получили ранения.

Ранее в МИД пригрозили ответом за удар ВСУ по Севастополю.

Все новости на тему:
Удар ATACMS по Севастополю
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами