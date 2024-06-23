В Минздраве оценили состояние пострадавших после обстрелов в Севастополе

Состояние 13 пострадавших от обстрелов Севастополя Вооруженными силами Украины оценивается как тяжелое. Об этом заявили в министерстве здравоохранения, сообщает ТАСС.

«Состояние 13 пострадавших в Севастополе врачи оценивают как тяжелое. 62 пациента получили помощь амбулаторно», – говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что в Севастополь для оказания помощи пострадавшим от обстрела со стороны ВСУ направлены специалисты Федерального центра медицины катастроф, федеральных медицинских центров и столичных медучреждений. Кроме того, глава ФМБА Вероника Скворцова направила в Севастополь специалистов Ялтинского многопрофильного высокотехнологичного медицинского центра ФМБА для помощи раненым.

23 июня Севастополь подвергся обстрелу со стороны ВСУ ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В Минздраве сообщили, что 124 человека получили ранения.

Ранее в МИД пригрозили ответом за удар ВСУ по Севастополю.