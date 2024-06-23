Глава Махачкалы прокомментировал происходящее в городе

Глава Махачкалы Юсуп Умавов заявил, что правоохранительные органы и профильные городские службы переведены в особый режим несения службы. Об этом сообщается в Telegram-канале Умавова.

Он подчеркнул, что был создан оперативный штаб, государственными органами принимаются все необходимые меры для безопасности.

По его словам, в городе объявлен план «перехват», устанавливаются личности нападавших.

В МВД Республики Дагестан добавили, что правоохранительные органы перекрыли город.

До этого в министерстве внутренних дел Республики Дагестан заявили, что боестолкновение продолжается на улице Магомедгаджиева в Махачкале.

23 июня вечером неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь в Дербенте. Также есть данные о нападении на сотрудников полиции в Махачкале. На данный момент сообщается, что один сотрудник полиции погиб, один ранен. Информация уточняется.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что создан оперштаб после ЧП в Дербенте и Махачкале.

Ранее очевидцы показали момент нападения на полицейских в Дербенте.