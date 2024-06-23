Стрельба на российско-абхазской границе произошла на почве личного конфликта

В Управлении внутренних дел Гагрского района Абхазии заявили, что один человек убит, еще трое получили ранения в результате стрельбы близ КПП на российско-абхазской границе по реке Псоу. Об этом сообщает «Интерфакс».

По предварительным данным, перестрелка произошла неподалеку от абхазского таможенного поста. В конфликте участвовали гражданин РФ и Абхазии на почве личного конфликта.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, раненых доставили в медицинское учреждение, говорится в публикации.

До этого сообщалось, что неизвестные открыли стрельбу на границе России и Абхазии, в районе КПП на реке Псоу.

23 июня вечером неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь в Дербенте. Также есть данные о нападении на сотрудников полиции в Махачкале. На данный момент сообщается, что один сотрудник полиции погиб, один ранен. Информация уточняется.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что создан оперштаб после ЧП в Дербенте и Махачкале.

Ранее представители СУ СК выехали на место происшествия в Дербенте.