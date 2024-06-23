В российском миссии назвали причины смерти семерых россиян по время хаджа

Глава Хадж-миссии России Хизбулла Асуев заявил, что семь россиян умерли в этом году во время паломничества в Мекку и Медину. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, они умерли по естественным причинам. Двое из них были зарегистрированы как паломники, у остальных были обычные туристические визы, по которым нельзя совершать хадж.

Асуев добавил, что в текущий момент идет выяснение обстоятельств произошедшего, а также получение окончательных данных.

По его словам, умершие были из Дагестана и Московской области.

До этого премьер-министр Египта Мостафа Мадбули приказал лишить лицензий 16 туристических компаний после того, как стало известно, что более тысячи человек стали жертвами жары во время хаджа в Саудовской Аравии.

Также премьер направил уведомления в прокуратуру по расследованиям деятельности туристических компаний за незаконное содействие поездкам паломников в Мекку.

Хадж — паломничество мусульман в Мекку, он начался 20 июня и 26 июня. Национальный метеорологический центр Саудовской Аравии фиксировал 17 июня температуру в +51,8℃ в Большой мечети в Мекке.

Ранее число жертв во время хаджа в Мекке превысило тысячу.