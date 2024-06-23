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В НАК прокомментировали нападения на полицию и храмы в Дагестане

НАК подтвердил информацию о гибели священника и полицейских в Дагестане

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Национальный антитеррористический комитет (НАК) подтверждает данные о гибели полицейских и священника в ходе нападения на храмы, синагогу и пост ДПС в Дагестане. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу НАК.

«В результате терактов, по предварительным данным, погибли священник РПЦ и сотрудники полиции. Правоохранительными органами предпринимаются все необходимые меры для розыска и задержания преступников», — заявили представители комитета.

23 июня вечером неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь в Дербенте и напали на полицейских. Также есть данные о нападении на сотрудников полиции в Махачкале.

По предварительной информации, террористы убили священника Николая Котельникова, прослужившего в РПЦ около 40 лет, а также охранника церкви Михаила, который был вооружен газовым пистолетом.

Ранее глава Дагестана назвал «нелюдями» стрелявших по храмам в Махачкале и Дербенте.

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Стрельба в Дагестане
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