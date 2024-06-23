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Боестолкновение продолжается в Махачкале

МВД: боестолкновение продолжается в Махачкале

В министерстве внутренних дел Республики Дагестан заявили, что боестолкновение продолжается на улице Магомедгаджиева в Махачкале. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации подчеркивается, что обновленной информации по числу погибших и пострадавших среди полицейских и гражданских нет.

До этого в министерстве внутренних дел Республики Дагестан заявили, что в Махачкале неизвестные на улице Ермошкина обстреляли пост ДПС.

Вечером 23 июня в пресс-службе министерства внутренних дел Республики Дагестан заявили, что в результате перестрелки, которая произошла у синагоги в Дербенте, пострадали сотрудники правоохранительных органов.

Подозреваемые скрылись на белом автомобиле Volkswagen Polo, заявили в ведомстве.

Руководство, следователи и криминалисты Следственного управления Следственного комитета России по республике Дагестан выехали на место происшествия в Дербенте, где произошло нападение на церковь и синагогу.

Ранее очевидцы показали момент нападения на полицейских в Дербенте.

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