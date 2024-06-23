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Представители СУ СК выехали на место происшествия в Дербенте

Руководство СУ СК Дагестана выехало на место перестрелки в Дербенте

Руководство, следователи и криминалисты Следственного управления Следственного комитета России по республике Дагестан выехали на место происшествия в Дербенте, где произошло нападение на церковь и синагогу. Об этом сообщает региональное управление СК в своем Telegram-канале.

«На место происшествия в Дербент для установления всех обстоятельств произошедшего выехали следователи, криминалисты и руководство следственного управления СК РФ по Республике Дагестан», — сообщается в посте.

До этого МВД по республике Дагестан обнародовало информацию о перестрелке в районе церкви в Дербенте. По информации дежурной части, примерно в 18:00 неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь. На данный момент сообщается, что один сотрудник полиции погиб, один ранен. Информация уточняется.

Ранее пенсионер из Дагестана открыл стрельбу по односельчанам, которые ловили рыбу в его пруду.

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