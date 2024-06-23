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Названа дата рассмотрения жалобы на арест фигуранта дела генерала Кузнецова

Суд рассмотрит жалобу на арест фигуранта дела генерала Кузнецова 26 июня

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Суды общей юрисдикции города Москвы

Мосгорсуд планирует 26 июня рассмотреть апелляцию на арест предпринимателя Левы Мартиросяна, которого обвиняют в даче взятки главе управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно картотеке дел, заседание состоится 26 июня в 11:45 мск.

Кузнецов был арестован 14 мая. По версии следствия, в 2021-2023 годах, когда Кузнецов руководил восьмым управлением Генштаба, предприниматель Лева Мартиросян купил для него участок земли в Краснодарском крае и построил на нем дом площадью более 1000 кв. м. Это обошлось бизнесмену примерно в 30,5 млн руб. Недвижимость была оформлена на супругу Кузнецова. За это главный кадровик оборонного ведомства помог Мартиросяну с заключением госконтрактов на 372 млн руб.

Мартиросян вину не признал, его заключили под стражу. 31 мая стало известно, что принадлежащие бизнесмену отель, столовая и продуктовый магазин в Краснодаре закрылись.

Ранее появились подробности о здоровье арестованного замминистра обороны Иванова.

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