Поезда в метро Харькова возобновили движение

Харьковский метрополитен вернулся к работе в обычном режиме после взрывов в городе. Об этом сообщил Telegram-канал организации.

«Уважаемые пассажиры! Движение по линиям харьковского метрополитена возобновлено», — уточнила пресс-служба подземки.

Движение поездов в метро Харькова приостановили днем 23 июня. Все станции работали в качестве укрытий. До этого мэр города Игорь Терехов заявил, что в городе произошли взрывы.

По данным издания «Общественное. Новости», в ряде районов Харькова после взрывов зафиксировали отключения электроэнергии. В регионе звучали сигналы воздушной тревоги.

22 июня российские войска провели мощную атаку по энергетическим объектам Украины и военным складам. Из-за последствий атаки по всей стране раньше начались почасовые графики отключения света. Минэнерго Украины сообщило, что импортирует 33 559 МВт/ч из европейских стран — это рекорд за последнее время. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин раскрыл планы Вооруженных сил РФ на Харьков.