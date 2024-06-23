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Отряд специалистов ФМБА направили в Севастополь

Руководитель ФМБА Скворцова отправила отряд специалистов агентства в Севастополь

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова направила в Севастополь специалистов Ялтинского многопрофильного высокотехнологичного медицинского центра ФМБА для помощи пострадавшим от обстрела со стороны украинской армии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе агентства.

«По обращению губернатора Севастополя Михаила Владимировича Развожаева к Федеральному медико-биологическому агентству, руководителем ФМБА России Вероникой Скворцовой в Севастополь направлен оперативный отряд специалистов», – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что отряд медиков возглавляет руководитель Центра Ольга Ерёмина, также в состав отряда входят ведущие специалисты
реаниматологи-анестезиологи, травматологи, нейрохирурги и психологи. Кроме того в Севастополь отправлены бригады скорой помощи, оснащенные оборудованием для оказания необходимой медпомощи, в том числе реанимационной.

До этого сообщалось, что в Севастополь для оказания помощи пострадавшим от обстрела со стороны ВСУ направлены специалисты Федерального центра медицины катастроф, федеральных медицинских центров и столичных медучреждений.

23 июня Севастополь подвергся обстрелу со стороны ВСУ ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В Минздраве сообщили, что 124 человека получили ранения.

Ранее Песков сообщил, что Путин поддерживает постоянный контакт с военными после атаки на Севастополь.

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