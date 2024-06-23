Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Собянин прокомментировал атаку на Севастополь

Собянин: Москва окажет помощь пострадавшим при атаке ВСУ на Севастополь

close
100%
Егор Алеев/РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

Собянин выразил «самые искренние соболезнования» родным и близким погибших.
Он подчеркнул, что столичные врачи были направлены для оказания необходимой помощи, а московские клиники готовы принять пострадавших.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что специальный борт направили из Москвы за детьми, которые находятся в реанимации после обстрела города.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

Как рассказал военкор Алексей Живов, ракеты на Севастополь якобы наводил американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. Официально эти данные не подтверждены. Впоследствии в Минобороны заявили, что за ракетный удар по городу несут ответственность США.

Согласно информации Минздрава, в результате атаки травмы и ранения получили более 120 человек. Следственный комитет завел дело о теракте.

Ранее 24 июня в Крыму был объявлен днем траура по погибшим в Севастополе

Все новости на тему:
Удар ATACMS по Севастополю
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами