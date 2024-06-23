Число жертв атаки ВСУ на Севастополь выросло до пяти

Количество погибших в результате обстрела Севастополя Вооруженными силами Украины (ВСУ) достигло пяти. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«В результате террористической атаки киевского режима... у нас в настоящий момент 124 пострадавших. Из них — трое погибших детей и двое погибших взрослых», — рассказал градоначальник.

Изначально Минздрав сообщал о трех погибших. Также стало известно, что среди скончавшихся детей была 9-летняя дочь заместителя мэра Магадана.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

Как рассказал военкор Алексей Живов, ракеты на Севастополь якобы наводил американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. Официально эти данные не подтверждены. Впоследствии в Минобороны заявили, что за ракетный удар по городу несут ответственность США.

Следственный комитет завел дело о теракте. 24 июня объявлен днем траура в Севастополе.

Ранее Путин выразил соболезнования семьям погибших при атаке ВСУ на Севастополь.