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Слуцкий рассказал, как избежать террористических атак Киева на РФ

Слуцкий: продвижение армии РФ позволит пресечь террористические атаки Киева

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Petrov Sergey/Global Look Press

Прекращению террористических атак со стороны Украины может способствовать только продвижение российской армии и бескомпромиссное следование целям специальной военной операции. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«В отчаянной агонии от неудач на передовой подельники Зеленского решили сообразить для западных спонсоров очередную «победу» на информационном фронте, для пущего эффекта подгадав нападение в светлый праздник Троицы», — написал депутат.

Слуцкий добавил, что агрессия против мирных российских городов со стороны киевского режима не останется безнаказанной. Также парламентарий выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Политик отметил, что региональное отделение ЛДПР ведет рабочую деятельность на месте происшествия и оказывает всю необходимую помощь.

23 июня Вооруженные силы Украины нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, которые были оборудованы кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

По данным Министерства здравоохранения, после украинской атаки травмы и ранения различной тяжести получили более 120 человек. Следственный комитет завел дело о теракте.

Ранее атаку ВСУ на Севастополь назвали террором против мирного населения.

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