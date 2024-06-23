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Медиаменеджеру, связанному с Пригожиным, продлили срок задержания

Медиаменеджеру Горбунову продлили на 72 часа срок задержания

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Экс-медиаменеджеру медиахолдинга «Патриот» Евгения Пригожина Илье Горбунову, которого подозревают в вымогательстве, продлили срок задержания на 72 часа. Об этом сообщается в Telegram-канале «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга».

В публикации отмечается, что мужчину подозревают в совершении преступления по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство».

Утверждается, что Горбунов хотел завладеть денежными средствами одного из председателей правления «Фонда развития новых медиа» под угрозой распространения сведений, позорящих представителя организации. Подозреваемых хотел получить от председателя правления сумму 4 млн рублей, из которых получил 1,52 млн рублей, а после был задержан. В публикации отмечается, что обвинение Горбунову не предъявлялось.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге задержали связанных с Пригожиным медиаменеджеров, которых обвиняют в вымогательстве у спецпредставителя губернатора и кандидата в депутаты.

Источник сообщил, что они долгое время требовали деньги у экс-гендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича, который, как писали СМИ, имел отношение к структурам экс-главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Ранее в чистках в Минобороны РФ увидели «пригожинский след».

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