Девятилетняя дочь замглавы Магадана погибла при обстреле Севастополя

Дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова погибла в ходе обстрела Севастополя украинскими войсками. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Магадана Юрий Гришан.

«Среди погибших есть дети, в том числе 9-летняя София — дочь заместителя мэра города Магадана Олега Аверьянова. Девочка находилась с родителями на отдыхе на пляже», — рассказал чиновник.

Он принес соболезнования семье девочки.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

Как рассказал военкор Алексей Живов, ракеты на Севастополь якобы наводил американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. Официально эти данные не подтверждены. Впоследствии в Минобороны заявили, что за ракетный удар по городу несут ответственность США.

Согласно информации Минздрава, в результате атаки травмы и ранения получили более 120 человек, трое погибли. Следственный комитет завел дело о теракте.

Ранее Львова-Белова рассказала о состоянии пострадавших при обстреле Севастополя детей.