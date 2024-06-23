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Губернатор Херсонской области назвал преступным удар ВСУ по Севастополю

Сальдо: ВСУ должны получить суровое возмездие за преступный удар по Севастополю

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Oleksii Holikov/Shutterstock

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале назвал преступным удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю, отметив, что украинские преступники должны получить суровое возмездие.

«Нет предела подлости палачей киевского режима, нанесших преступный удар по мирным жителям, отдыхавшим у моря в праздничный день», — написал он.

Сальдо пожелал скорейшего выздоровления раненым, стойкости всем севастопольцам, а также сил медикам, сотрудникам оперативных служб и руководству города.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что 124 человека получили ранения и травмы в результате обстрела Севастополя. Среди пострадавших 27 детей.

Уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова заявила, что пятеро детей находятся в тяжелом состоянии.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны РФ, системы ПВО сбили четыре американские ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

Ранее атаку ВСУ на Севастополь назвали террором против мирного населения.

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