В России прокомментировали освобождение митрополита на Украине

Идеологию православия расколоть очень сложно. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа после освобождения митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких, Украинская православная церковь), которого осудили на Украине на пять лет. Его слова передает Lenta.ru.

«За последние годы, лет 20, раскол церкви западными службами воспринимался как один из основных моментов раскола не только наших братских народов, но и в принципе всего православия», — заявил политик.

Парламентарий добавил, что давление на православную церковь осуществлялось с целью довести ее до полного раскола. Именно такая ситуация и сложилась на Украине, указал Чета. По словам депутата, такие действия велись для того, чтобы вбить клин между российскими и украинскими православными верующими.

Политик отметил, что в украинских храмах службы велись не на старославянском языке, а на украинском. Это не восприняли многие священники.

Незадолго до этого стало известно, что папа Римский Франциск способствовал освобождению митрополита Ионафана по просьбе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

7 августа 2023 года митрополит УПЦ Ионафан был приговорен к пяти годам тюрьмы. Приговор был озвучен по статье «Публичное оправдание вооруженной агрессии против Украины».

Ранее на Украине подожгли молитвенный дом УПЦ.