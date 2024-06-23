Патриарх Кирилл рассказал о причинах депрессии у современных людей

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал причинами депрессии одиночество человека и недостаток веры в Бога. Об этом предстоятель РПЦ заявил в проповеди после Божественной литургии в Троице-Сергиевой лавре. Его слова передает РИА Новости.

«Как стало распространенным это слово — депрессия. А что это означает? Это означает потерю духовных, моральных и даже интеллектуальных сил», — заявил патриарх.

Предстоятель РПЦ отметил, что такая ситуация складывается, когда человек остается один на один «со своими скорбями, неудачами, потерями». Не обладая верой, он «поддается состоянию уныния». Вера дает огромную силу человеку, она лишает страхов, болезненных предчувствий, а также сложных психологических состояний, в которые нередко впадает современный человек.

Патриарх подчеркнул, что «идти навстречу неизвестному будущему надо без страха и со смирением». Он указал, что будущее не может быть страшным и разрушительным для тех, кто с Богом.

Праздничное богослужение в честь праздника Пятидесятницы или Святой Троицы состоялось на помосте у стен Успенского собора Троице-Сергиевой лавры. На внутренней площади монастыря находились более тысячи верующих. Перед богослужением патриарх помолился перед иконой «Троица» Андрея Рублева и поклонился мощам преподобного Сергия Радонежского.

Ранее сообщалось, что икону «Троица» установили в стационарный киот в иконостасе Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры.