В Севастополе увеличилось количество погибших при атаке со стороны ВСУ

Число погибших при атаке украинских войск на Севастополь выросло до трех. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор города Михаил Развожаев.

«Мы потеряли двух детей и одного взрослого», — уточнил он.

Глава населенного пункта добавил, что количество пострадавших жителей почти достигло 100 человек. В связи с этим в Севастополе была мобилизована вся система здравоохранения, в данный момент все врачи и медицинский персонал находятся на своих рабочих местах.

«Операционные развернуты. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — подчеркнул Развожаев.

По словам губернатора, сейчас на месте происшествия на северном берегу Севастопольской бухты находится прокурор города Андрей Шевцов. Глава населенного пункта, в свою очередь, направился в больницу к раненым.

Днем 23 июня в Севастополе сработали системы противовоздушной обороны. В результате средства защиты уничтожили в небе над городом пять воздушных целей, однако их осколки упали в прибрежной зоне.

Изначально сообщалось о двоих погибших, включая двухлетнего ребенка, и 22 пострадавших. Как рассказал Развожаев, для атаки бойцы Вооруженных сил Украины использовали баллистические ракеты с кассетными боеприпасами.

Ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова прокомментировала атаку украинских войск на Севастополь.