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Украинские войска атаковали несколько населенных пунктов Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали несколько населенных пунктов Белгородской области

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что несколько населенных пунктов в регионе подверглись атакам со стороны украинских войск. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, во всех случаях обошлось без пострадавших», — заявил Гладков.

По его словам, в селе Грузское Борисовского района в результате атаки трех беспилотников выбиты окна в двух частных домовладениях и посечены их кровли. В одном из них произошло возгорание кровли.

В селе Безымено Грайворонского городского округа после двух сбросов снарядов с беспилотников был поврежден коммерческий объект торговли. В поселке Дубовое Белгородского района дрон-камикадзе повредил одно частное домовладение. В результате обстрела села Демидовка Краснояружского района поврежден объект системы водоснабжения.

До этого региональное управление МЧС РФ сообщало, что Краснояружский район Белгородской области подвергся обстрелу со стороны украинских войск.

23 июня Гладков заявлял, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удары по городу Грайворону при помощи трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Целями украинских военных стали центр населенного пункта, многоквартирный жилой дом и парковка.

Ранее в Белгороде после объявления ракетной опасности произошли взрывы.

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