В Белгородской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Город Белгород и Белгородский район, Шебекино и Шебекинский округ — ракетная опасность», — сказано в сообщении Гладкова.

Глава региона призвал жителей спуститься в подвалы и оставаться там до получения сигнала об отбое ракетной опасности.

До этого губернатор сообщал, что три украинских дрона атаковали город Грайворон в Белгородской области, в результате чего пострадали четыре человека.

22 июня ВСУ при помощи беспилотных летательных аппаратов атаковали три населенных пункта в Шебекинском городском округе Белгородской области. Под удары попали город Шебекино, село Красное и село Муром.

В этот же день Гладков заявлял, что ВСУ за сутки выпустили более 110 снарядов по Белгородской области.

Ранее украинский снаряд упал у сельскохозяйственного предприятия в белгородском селе Салтыково.