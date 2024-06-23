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В Севастополе возобновил работу морской транспорт

Морской пассажирский транспорт Севастополя возобновил работу после приостановки

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Владимир Песня/РИА Новости

Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя».

«Уважаемые пассажиры. Морской пассажирский транспорт возобновляет работу», — сказано в сообщении, опубликованном в 12:46 мск.

О приостановке движения стало известно в 12:23 мск.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в городе работают средства противовоздушной обороны (ПВО), все службы приведены в состояние боевой готовности.

21 июня средства ПВО сбили четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Севастополе. По информации спасательной службы, повреждений объектов нет. Никто из местных жителей в результате атаки не пострадал.

В начале июня Развожаев заявлял, что обстановка в городе на фоне обстрелов и атак беспилотных летательных аппаратов напряженная, но контролируемая.

Ранее Севастополь и Новороссийск затопило после сильных ливней.

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